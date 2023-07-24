Эколог объяснил, почему Грету Тунберг решили отправить в тюрьму

Член общественного совета Росприроднадзора, эколог Владислав Жуков прокомментировал обинение в адрес шведской экологической ативистки Греты Тунберг, которой грозит тюремное заключение.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Греты Тунберг

Жуков уверен, что западному обществу перестал быть выгоден протест Греты Тунберг. Сейчас идеи о переходе на альтернативные источники энергии потеряли свою актуальность, считает эколог.

"Надежды, возложенные на разгневанную девочку-активистку, оказались неоправданными", — цитирует слова Жукова Общественная Служба Новостей.

Специалист по вопросам экологии назвал Тунберг "неуправляемой экстремисткой", которая чинит препятствие властям.

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