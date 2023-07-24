В результате наезда автомобиля на толпу протестующих на шоссе недалеко от города Кфар-Саба в центральном районе Израиля пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщает портал Ynet.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали виновника дорожно-транспортного происшествия. Предположительно, он въехал в толпу протестующих намеренно.
Отметим, что собравшиеся проводили акцию протеста против судебной реформы правительства страны.
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