В Ровно убрали символику СССР с братских могил ВОВ

Власти города Ровно, расположенного на западе Украины, приняли решение убрать советскую символику с мест захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, рассматривается возможность переноса этих захоронений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря городского совета.
В Ровно находятся две братские могилы с останками советских воинов, одна из которых расположена в центральной части города на территории парка имени Тараса Шевченко.
Ровно не единственный город на Украине, где проводится акция памяти павших героев Великой Отечественной войны.
В ряде других городов также проводятся эксгумационные работы. В частности, во Львове 21 июня были эксгумированы останки 473 солдат и офицеров, погибших в боях с националистическими формированиями после 1945 года. В Виннице планируется перезахоронение останков солдат времен Гражданской и Великой Отечественной войн.
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