В Ровно убрали символику СССР с братских могил ВОВ

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти города Ровно, расположенного на западе Украины, приняли решение убрать советскую символику с мест захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, рассматривается возможность переноса этих захоронений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря городского совета.

Фото: wiki2. org/en/File:Меморіальне_кладовище_радянських_воїнів_та_партизан,_м_Рівне,_Україна_01_jpg

В Ровно находятся две братские могилы с останками советских воинов, одна из которых расположена в центральной части города на территории парка имени Тараса Шевченко.

Перезахоронения по всей Украине

Ровно не единственный город на Украине, где проводится акция памяти павших героев Великой Отечественной войны.

В ряде других городов также проводятся эксгумационные работы. В частности, во Львове 21 июня были эксгумированы останки 473 солдат и офицеров, погибших в боях с националистическими формированиями после 1945 года. В Виннице планируется перезахоронение останков солдат времен Гражданской и Великой Отечественной войн.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.