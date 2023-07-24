Глава МИД Италии Таяни: страна поддерживает "любые инициативы" по возобновлению зерновой сделки

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Приостановление черноморской инициативы недопустимо: нужно срочно искать соглашение, которое устроит всех стороны сделки. Такое мнение выразил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время саммита ООН по продовольственным системам.

Фото: РИА Новости

"Проблема не столько сам конфликт между Россией и Украиной, сколько африканские страны, которые остаются без зерна. Мы поддерживаем любые инициативы — Турции, любые инициативы по посредничеству".

Итальянский политик также сообщил о разработке мирного решения совместно с ООН.

Напомним, что политические взаимоотношения между Италией и Россией нельзя отнести к вражеским. Политики европейской страни ни раз говорили, что государство "не воюет с РФ".