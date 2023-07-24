Приостановление черноморской инициативы недопустимо: нужно срочно искать соглашение, которое устроит всех стороны сделки. Такое мнение выразил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время саммита ООН по продовольственным системам.
"Проблема не столько сам конфликт между Россией и Украиной, сколько африканские страны, которые остаются без зерна. Мы поддерживаем любые инициативы — Турции, любые инициативы по посредничеству".
Итальянский политик также сообщил о разработке мирного решения совместно с ООН.
Напомним, что политические взаимоотношения между Италией и Россией нельзя отнести к вражеским. Политики европейской страни ни раз говорили, что государство "не воюет с РФ".
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