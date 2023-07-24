Саммит Россия-Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге, будет сопровождаться особыми мерами безопасности для осуществления комфортного пребывания лидеров десятков стран. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
Уточняется изменение работы в сфере транспортного обслуживания и деятельности экстренных служб.
"Подписал постановление с рекомендацией руководителям предприятий и организаций в эти дни перевести сотрудников на дистанционную работу. Это позволит снизить транспортную нагрузку на основные городские магистрали, поможет обеспечить нормальную работу городского общественного транспорта и экстренных служб".
Предстоящий саммит пройдёт в "Экспофоруме" с 26 по 28 июля.
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