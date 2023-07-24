Экоактивистка Грета Тунберг совместно со своими единомышленниками из организации Reclaim the Future задержана органами полиции за проведение климатической акции в городе Мальмё. Как передаёт охранное ведомство, защитники природы перекрыли магистраль в нефтяной порт.
"Беспорядки в нефтяном порту. Полиция получила указания к действию, потому что большое количество людей блокируют въезд в порт. Полиция распустила манифестацию, так как она воспринимается как серьезный беспорядок. Движение восстановлено".
На данный момент шестеро экоактивистов будут привлечены к ответственности за "неподчинение органам правопорядка". Как распорядятся судьбой Тунберг — пока неизвестно.
Напомним, что 24 июля окружной суд Мальмё обязал Тунберг выплатить штраф за проведение несанкционированной демонстрации:
Экоактивистка до сих пор не признаёт себя виноватой.
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