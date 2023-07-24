Новая акция Греты Тунберг приостановлена полицией на юге Швеции

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Экоактивистка Грета Тунберг совместно со своими единомышленниками из организации Reclaim the Future задержана органами полиции за проведение климатической акции в городе Мальмё. Как передаёт охранное ведомство, защитники природы перекрыли магистраль в нефтяной порт.

Фото: news.rambler.ru

"Беспорядки в нефтяном порту. Полиция получила указания к действию, потому что большое количество людей блокируют въезд в порт. Полиция распустила манифестацию, так как она воспринимается как серьезный беспорядок. Движение восстановлено".

На данный момент шестеро экоактивистов будут привлечены к ответственности за "неподчинение органам правопорядка". Как распорядятся судьбой Тунберг — пока неизвестно.

Напомним, что 24 июля окружной суд Мальмё обязал Тунберг выплатить штраф за проведение несанкционированной демонстрации:

1,5 тыс. крон ($144) в виде ежедневных штрафов;

тыс. крон ($144) в виде ежедневных штрафов; 30 тыс. крон ($2 880) за климатическую акцию возле нефтяного порта.

Экоактивистка до сих пор не признаёт себя виноватой.