Патрушев: США курируют деятельность украинского ЦИПсО

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Украинский ЦИПсО, центр информационно-психологических операций, находится под присмотром командования Специальных операций США. об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, добавив, что ключевая их цель состоит в организации и активной пропаганде информационных кампаний.

Фото: РБК

Российский политик также сообщил, что Вашингтон с каждым разом наращивает поставки вооружений и подталкивает на это своих стран-союзниц, которые также оказывают помощь киевскому режиму.

Напомним, ранее стало известно об организации кибератак на Россию со стороны Пентагона, Агентства по национальной безопасности и Центра передового опыта НАТО. Они, в свою очередь, прикрываются украинским флагом.