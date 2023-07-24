Украинский ЦИПсО, центр информационно-психологических операций, находится под присмотром командования Специальных операций США. об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, добавив, что ключевая их цель состоит в организации и активной пропаганде информационных кампаний.
Российский политик также сообщил, что Вашингтон с каждым разом наращивает поставки вооружений и подталкивает на это своих стран-союзниц, которые также оказывают помощь киевскому режиму.
Напомним, ранее стало известно об организации кибератак на Россию со стороны Пентагона, Агентства по национальной безопасности и Центра передового опыта НАТО. Они, в свою очередь, прикрываются украинским флагом.
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Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.