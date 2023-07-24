Fox News: три основные причины, по которым Россия и США никогда не станут друзьями

2:06 Your browser does not support the audio element. Мир

На сайте американского телеканала Fox News на днях был опубликован обширный материал насчёт проблем в отношениях США и России. В нём задаётся вопрос, могут ли Москва и Вашингтон в принципе ужиться вместе. И называются три причины, по которым две страны никогда не станут друзьями.

Фото: МИД РФ

Во-первых, между Россией и США существует глубоко укоренившееся столетнее недоверие, которое нелегко преодолеть. Во-вторых, каждая из сторон считает себя исключительной, считающей себя вправе формировать мир по собственному образу и подобию, говорится в материале (перевод Fox News).

В-третьих, американские и российские лидеры определяют национальные интересы своих стран — вроде геополитического контроля над бывшей советской Украиной — таким образом, что обеспечили себе столкновение.

В материале Fox News напоминается о сложных отношениях между двумя странами. Соединённые Штаты не признавали Советский Союз до 1933 года. В годы холодной войны СССР и США считали друг друга главными противниками, накопив огромные ядерные арсеналы.

Наследие этих отношений, полных недоверия, враждебности и страха, сохраняется по сей день. Ни одна из сторон никогда не отказывалась от убеждённости в том, что её главным соперником является другая, говорится в материале.

Заметим, в истории нашей страны относительно недавно был период, когда Россия попыталась не считать США главным соперником и вообще соперником. Ответом было высокомерно-снисходительное отношение, отказ принимать во внимание интересы нашей страны практически во всех сферах — экономики, безопасности, политики и так далее.

Сейчас, конечно, можно много рассуждать на тему того, почему так сложилось. Но очевидно, что если бы не американская политика, стремление к однополярному миру, то многое могло бы сложить совершенно иначе.