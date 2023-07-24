Нагорный Карабах, будучи изолирован Азербайджаном, ожидает помощи от международного сообщества, которое, по мнению премьер-министра Армении Николы Пашиняна, должно предпринять соответствующие меры по урегулированию сложившейся ситуации.
"Международное сообщество должно предпринять решительные шаги, чтобы остановить блокаду Нагорного Карабаха, как это было в Сараеве. Азербайджан взял на себя обязательства, и блокада является их вопиющим нарушением. Кроме того, есть многочисленные и недвусмысленные решения Международного суда".
Отмечаются излишне агрессивные действия со стороны Азербайджана. Именно эта страна является главной причиной блокады Лачинского коридора и террористических актов вдоль границ Армении.
Напомним, 16 июня стало известно о полном перекрытии со стороны Азербайджана Лачинского коридора, по которому доставляли гуманитарные грузы в Нагорный Карабах.
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