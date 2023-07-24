Украинское зерно проходит долгий сухопутный путь для достижения своей конечной точки. Как сообщает газета Handelsblat, киевский режим поставляет продовольствия сначала наземными маршрутами по странам Европейского союза, затем его грузят в портах стран сообщества.
"60% доставляются в Евросоюз по суше и затем вывозятся через порты Балтийского и Адриатического морей, а также другие порты на Черном море, к примеру города Констанца в Румынии".
Уточняется, что остальные 40% экспортируются через порты Украины на Черном море.
Напомним, что 17 июля черноморская инициатива была временно прекращена со стороны России. Москва, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, готова вернуться к сделке, но лишь в том случае, когда западные страны будут способны выполнить заявленную часть условий.
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