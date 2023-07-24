Украинцы начали подделывать свидетельства о собственной смерти, чтобы не попасть в ВСУ

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Жители Украины начали массово подделывать свидетельства о собственной смерти, чтобы избежать мобилизации и не умереть по-настоящему. Решить вопрос стоит 10 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Telegram: Донецкий фронт

Отмечается, что в даркнете предлагают оригинальный способ не попасть в ВСУ. Через свои контакты продавцы проводят обратившегося как мёртвого. Выбрать легенду своей смерти человек может сам.

Официальное свидетельство, размещение во всех базах данных, справки и данные фейковой медэкспертизы также прилагаются. Чтобы всё выглядело правдоподобно устраиваются даже ложные похороны.

Далее похороненный заживо "труп" может где-нибудь спрятаться и дожидаться момента, когда воскреснуть.

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