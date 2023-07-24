Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал "довольно безопасным" сухопутный маршрут в Крым через новые территории. Он подчеркнул, что автомобилям путешественников ничего не угрожает, если ехать чётко по этому пути.
"Езжайте в Крым через Запорожскую область, у нас все в порядке", — сказал Балицкий, которого цитирует РБК.
При этом туристам ради их же безопасности нужно следовать строго по указанному маршруту, не делая остановок на дороге в ночное время, если для этого нет острой необходимости.
Также врио губернатора Запорожской области отметил, что путешественники нередко сворачивают с основного пути для осмотра городов по дороге. Чиновник отметил, что пока не советует путникам куда-то заезжать на новых территориях.
"Хорошо, если это Мелитополь или Бердянск. Хуже, если это Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Камыш-Заря, Куйбышево, Токмак, потому что данные города приближены к текущей зоне боёв", — сказал Балицкий.
Он подчеркнул, что лучше чётко придерживаться трассы, никуда не съезжая с неё в северо-западном направлении.
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