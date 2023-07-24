Глава министерства энергетики Ирака планирует посетить Иран

Министр энергетики Ирака Маджид Махди Хантуш планирует посетить Иран с целью заключения новых соглашений в энергетической сфере.

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Основной темой повестки дня министра станет поставка иранского газа на иракские электростанции. Хантуш проведёт переговоры с министром Ирана по экспорту, не исключается вероятность подписания нового соглашения.

Напомним, ранее министр энергетики Ирана Реза Ардаканян посетил Багдад, где провёл совещание с высокопоставленными иракскими чиновниками.