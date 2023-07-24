Политолог Сергей Марков предположил, что Польша и Литва намерены послать ограниченный воинский контингент на запад Украины.
Марков прокомментировал встречу Владимира Путина с Александром Лукашенко, на которой лидер Белоруссии заявил о желании отправить бывших мятежников "на экскурсию" в Польшу.
Политолог предположил, что разведке РФ стало известно о планах Польши и Литвы сделать шаг в сторону эскалации конфликта на Украине.
"Это может привести к прямому столкновению армии России и НАТО. Путин уже об этом говорил", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Политический эксперт считает, что Лукашенко опасается вторжения в Белоруссию.
Ранее Марков объяснил, кто в момент прозападного мятежа предаст Путина.
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