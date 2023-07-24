Марков объяснил, почему Путин и Лукашенко обвиняют Польшу

Политолог Сергей Марков предположил, что Польша и Литва намерены послать ограниченный воинский контингент на запад Украины.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Марков прокомментировал встречу Владимира Путина с Александром Лукашенко, на которой лидер Белоруссии заявил о желании отправить бывших мятежников "на экскурсию" в Польшу.

Политолог предположил, что разведке РФ стало известно о планах Польши и Литвы сделать шаг в сторону эскалации конфликта на Украине.

"Это может привести к прямому столкновению армии России и НАТО. Путин уже об этом говорил", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политический эксперт считает, что Лукашенко опасается вторжения в Белоруссию.

Ранее Марков объяснил, кто в момент прозападного мятежа предаст Путина.