В Испании по делу о референдуме задержали каталонского евродепутата

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Бывший член правительства Каталонии и депутат Европарламента Клара Понсати, проходящая по делу, связанному с референдумом о независимости региона 2017 года, была задержана в понедельник в Барселоне.

Фото: фейсбук

"В очередной раз я была незаконно задержана в Барселоне", — написала политик в Twitter.

Ранее в отношении Понсати был выдан национальный ордер на арест после того, как она не явилась в суд в апреле этого года.

Понсати скрывалась от испанского правосудия более пяти лет. В марте она вернулась в Барселону, где была арестована, но затем отпущена.

24 апреля она должна была явиться в Верховный суд, где ей должны были предъявить обвинения в неповиновении правоохранительным органам. Однако вместо этого Понсати предпочла отправиться в Брюссель по работе. В Бельгии, поскольку в отношении нее нет международного ордера на арест, евродепутат не может быть задержана.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. Мадрид изначально посчитал это голосование нелегитимным и отказался признавать его результаты. 27 октября того же года региональный парламент одобрил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ на это власти страны задействовали 155-ю статью конституции — беспрецедентный шаг, позволивший ограничить самоуправление региона.

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