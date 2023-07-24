Разведка Ирана задержала подозреваемых в терроризме и сотрудничестве с Израилем

Спецслужбы Ирана задержали членов "террористической группы", подозреваемых в сотрудничестве с Израилем. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim.

Фото: sceptic.online

По имеющейся у них информации, участники группы планировали серию терактов в провинциях Исфахан, Керман, Кохгилуйе, Бойер-Ахмад, а также в Курдистане и Мазандаране, где они и были в итоге задержаны. Координация их деятельности осуществлялась через центры, расположенные в Дании и Нидерландах, а финансовую поддержку, по утверждению разведки Исламской Республики, оказывал Израиль.

В ходе операции было изъято не менее 43 дистанционно управляемых взрывных устройств, а также множество единиц холодного и огнестрельного оружия. Точное число задержанных не разглашается.

В воскресенье спецслужбы КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитное подразделение вооруженных сил Ирана) задержали на юго-востоке Исламской Республики четырех человек, подозреваемых в терроризме.

Они также обвиняются в планировании террористических актов внутри страны, однако информации о поддержке их иностранным государством не поступало.

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