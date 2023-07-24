США намерены захватить рынок "солнца" перовскитными панелями

Специалисты американской компании Revkor и немецкой H2 Gemini в настоящее время совместно создают в США производство перовскитных солнечных панелей, которое станет крупнейшим в мире.

Фото: www.solarmediateam. com/

Выход на промышленную мощность первого комплекса с ежегодной мощностью в 5 ГВт запланирован на следующий год. Ожидается, что на полную мощность предприятие с объёмом в 20 ГВт панелей в год начнёт работать к концу 2025-го. Корреспонденты oilcapital. ru пишут, что речь идёт о самом высокотехничном производстве солнечных батарей в мире.

Главная особенность перовскитной панели заключается в том, что она двухсторонняя: обладает способностью генерировать энергию как на лицевой, так и на обратной стороне. Такая панель вырабатывает на 10-20 процентов больше электроэнергии, нежели односторонний модуль. Перовскиты генерируют энергию даже от искусственных источников освещения, сообщили представители Revkor.