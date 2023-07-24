Полковник объяснил, почему Россия не устраивает Украине "Судный день"

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Россия убедительно ответила Украине на атаку Крымского моста. Российские войска нанесли удары по складам боеприпасов в Одессе и Николаеве. Также уничтожены места дислокации ВСУ, которые раньше были под защитой зерновой сделки. Об этом сообщил член президиума организации "Офицеры России", военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк в беседе с Pravda.Ru.

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"В дальнейшем удары будут продолжаться. Мы станем свидетелями того, как Россия наносит колоссальный ущерб своему противнику", — отметил он.

Многие эксперты и политики требуют устроить киевскому режима "Судный день", однако это решение может принять только президент Владимир Путин, указал Головатюк. Он подчеркнул: массированная атака может повлечь за собой гибель мирных жителей, а это не является целью Москвы.

"Цель России — не гибель людей, не провоцирование. Наша задача — максимальное сохранение жизни мирных граждан, которые не принимают участие в боевых действиях", — объяснил полковник.