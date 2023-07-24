Польша построит новую военную часть "с нуля", которую расположат в городе Августов в Сувалском коридоре, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, там будет действовать сапёрный батальон.
Батальон начнёт набирать бойцов уже к концу лета, которые будут "нести службу" в Сувалском коридоре, который расположен между Россией и Белоруссией.
"В Августове скоро будет создан сапёрный батальон. Это ещё одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя", — заявил Блащак на своей странице в Сети.
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