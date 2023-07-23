NYT: в США предупредили об опасности старых боеприпасов, которые передают Украине союзники

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Устаревшее вооружение и боеприпасы, которые отправляют Киеву союзники в качестве военной помощи, таят в себе определённую опасность, так как грозят повреждениями уже имеющейся украинской военной технике. Об этом пишет газета New York Times.

Фото: wikimedia.com

Сейчас у Украины наблюдается серьёзный дефицит снарядов, которые она получает от западных партнёров. Помимо нехватки, с боеприпасами есть ещё одна проблема — они поставляются в значительном ассортименте, имеют разную точность. Поэтому для поражения намеченных целей украинским артиллеристам требуется ещё большее количество снарядов.

Помимо этого, старые боеприпасы, которые нередко шлют Киеву союзники, нередко становятся причиной повреждения исправной военной техники и ранений среди обслуживающих её украинских военных.

"Сейчас это очень большая проблема", — сделал вывод один из командиров батальона ВСУ.