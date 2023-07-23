Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным

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Президент России Владимир Путин заявил, что большая часть западных регионов Польша получила после решения Иосифа Сталина.

Фото: By Kancelaria Premiera - Zdjęcia do pobrania, PDM-owner, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81220055

"Западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли? Мы напомним", — подчеркнул российский лидер.

Однако польские власти обиделись на это и поспешили оспорить озвученный Путиным факт. Премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал Сталина "военным преступником" и заявил, что Варшава намерена вызвать российского посла.

"Сталин виновен в гибели сотен тысяч поляков. Мы вызовем российского посла в МИД", — указал политик в социальных сетях.