Прилепин высказался о планах Лукашенко вывести бывших мятежников в Польшу

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Захар Прилепин в восторге от слов Александра Лукашенко, который рассказал, как собирается использовать бывших мятежников, которых он приютил в Белоруссии.

Фото: www.vesti.ru

Писателю понравилось, что президент Белоруссии в беседе с Владимиром Путиным обещал вывести экс-мятежников, которые его "напрягают", на экскурсию в Польшу, чтобы показать им Варшаву и другие населённые пункты.

"Какой беспрецедентный мировой троллинг! Господи. Спасибо, что нам дарован Лукашенко. Как хорошо, что есть друзья на свете. И слава императору, конечно", — выразил своё восхищение Прилепин.

Ранее Александр Лукашенко заступился за Аллу Пугачёву и Софию Ротару.