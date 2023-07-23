Захар Прилепин в восторге от слов Александра Лукашенко, который рассказал, как собирается использовать бывших мятежников, которых он приютил в Белоруссии.
Писателю понравилось, что президент Белоруссии в беседе с Владимиром Путиным обещал вывести экс-мятежников, которые его "напрягают", на экскурсию в Польшу, чтобы показать им Варшаву и другие населённые пункты.
"Какой беспрецедентный мировой троллинг! Господи. Спасибо, что нам дарован Лукашенко. Как хорошо, что есть друзья на свете. И слава императору, конечно", — выразил своё восхищение Прилепин.
Ранее Александр Лукашенко заступился за Аллу Пугачёву и Софию Ротару.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.