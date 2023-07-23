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Ходаковский высказался о предательстве со стороны Турции: возникает ощущение "терпил"

1:55
Мир

Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, почему все обманывают Россию. Он привёл в пример выпущенных азовцев* и другие случаи предательства со стороны "партнёров". 

Ходаковский высказался о предательстве со стороны Турции: возникает ощущение "терпил"
Фото: Telegram

Военачальник признался, что ему становится обидно за державу после того, как он слышит о том, что России в очередной раз обманули…

"Обманули в Турции, когда что-то там обещали в связи с отводом войск, обманули турки, когда обещали не выпускать азовцев*. Возникает ощущение "терпил", в отношении которых всё позволено", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Он напомнил мудрость о том, что "если вам удалось кого-то обмануть — значит, вам доверяли больше, чем вы того заслуживаете". При этом Ходаковский предостерёг доверчивую Россию от желания доверять тем, кто с радостью может обвести вокруг пальца.

"С определённой периодичностью мы почти сознательно подставляемся под обман", — отметил военачальник.

Ходаковский считает, что ракетные удары по Одессе не стоит воспринимать как месть за унижение и обман. По его мнению, это просто результат причинно-следственных связей.

Он отметил, что унижения от невыполненных обещаний имеют и обратную сторону. Командир батальона "Восток" уверен, что такое положение дел даёт нам право говорить, что мы хотели как лучше.

"Мы, терпилы, которых каждый раз "партнёры" обводили вокруг пальца, хотели этого избежать, понимая логику развития событий и предупреждая: не лезьте к нам через забор — во дворе злая собака", — поделился своми мнением Ходаковский.

Ранее Александр Ходаковский объяснил, почему арестованный бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не вызывает в нём сочувствия.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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