Идея развязать вооружённый конфликт на Украине является частью плана американских и британских элит по самоуничтожению славянского народа.
Об этом заявил бывший немецкий парламентарий, член партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт в интервью агентству РИА Новости.
"Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт на Украине", — пояснил он.
Боевые действия в зоне СВО можно прекратиться буквально за сутки, но для этого потребуется сменить администрацию в Белом доме, добавил Гердт.
Ранее американский военный эксперт предупредил, что новая тактика не поможет ВСУ, и российские войска уже в ближайшие месяцы смогут взять Харьков и Одессу.
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