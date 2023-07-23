Немецкий политик Гердт: конфликт на Украине — план США и Британии по самоуничтожению славян

Идея развязать вооружённый конфликт на Украине является частью плана американских и британских элит по самоуничтожению славянского народа.

Фото: Stable Diffusion: London on fire

Об этом заявил бывший немецкий парламентарий, член партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт в интервью агентству РИА Новости.

"Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт на Украине", — пояснил он.

Боевые действия в зоне СВО можно прекратиться буквально за сутки, но для этого потребуется сменить администрацию в Белом доме, добавил Гердт.

Ранее американский военный эксперт предупредил, что новая тактика не поможет ВСУ, и российские войска уже в ближайшие месяцы смогут взять Харьков и Одессу.