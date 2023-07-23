Полковник ВС США Дэвис: смена тактики не помогла Киеву, ВС РФ возьмут Харьков и Одессу

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Реальные боевые действия в зоне СВО развеяли самые оптимистичные прогнозы Запада и обнажили суровую правду: Украина вряд ли сможет выдворить ВС РФ на границы 1991 года, сколько бы новых мобилизованных мужчин не было бы послано в бой, заявил военный эксперт, отставной полковник армии США Дэниел Дэвис.

Фото: https://www.sq.com.ua/

После того, как за две недели украинская армия потеряла "ошеломляющие 20% западной техники, которую она накопила для наступления, и более 30% своей ударной силы", напомнил он, ВСУ сменили тактику и вместо боёв на истощение применяют небольшие пехотные группы для прорыва российской обороны.

"Проблема Киева в том, что этот "подход" практически наверняка потерпит неудачу, — отметил Дэвис в издании Responsible Statecraft. — Россия владеет небом и имеет значительный запас беспилотников, потому солдаты ВСУ на открытом пространстве уничтожаются артиллерийским или миномётным огнём".

Единственным разумным выходом для президента Украины Владимира Зеленского, уверен военный эксперт из США, будет урегулирование конфликта с помощью переговоров.

"Чем дольше Украина будет медлить с поиском такого исхода, тем больше шансов, что Россия продолжит наращивать силы, начнёт собственное наступление и уже этим летом или осенью, возможно, захватит Харьков или Одессу", — резюмировал американский полковник.