Полковник Макгрегор спрогнозировал скорое уничтожение ВСУ под Харьковом

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Последние резервы ВСУ под Харьковом в скором времени будут уничтожены. В этом уверен экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: https://news-kharkov.ru/society/2022/10/11/21055.html

Офицер считает, что это произойдёт уже в августе, и тогда Харьков постигнет та же участь, что постигла украинских военных на южном участке линии соприкосновения.

"Я не буду удивлен, если россияне окружат Харьков в августе. Как только это произойдет, они укрепятся под городом и дождутся атаки последних резервов украинской армии, которые будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта", — сказал Макгрегор на своём YouTube-канале.

А украинский конфликт завершится только тогда, когда контингент НАТО покинет территорию Украины, отодвинувшись от российских границ. А сама Украина должна приобрести нейтральный статус, не входя ни в один военный союз, добавил Макгрегор.