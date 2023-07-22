Последние резервы ВСУ под Харьковом в скором времени будут уничтожены. В этом уверен экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Офицер считает, что это произойдёт уже в августе, и тогда Харьков постигнет та же участь, что постигла украинских военных на южном участке линии соприкосновения.
"Я не буду удивлен, если россияне окружат Харьков в августе. Как только это произойдет, они укрепятся под городом и дождутся атаки последних резервов украинской армии, которые будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта", — сказал Макгрегор на своём YouTube-канале.
А украинский конфликт завершится только тогда, когда контингент НАТО покинет территорию Украины, отодвинувшись от российских границ. А сама Украина должна приобрести нейтральный статус, не входя ни в один военный союз, добавил Макгрегор.
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У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.