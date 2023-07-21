Украинский лидер Владимир Зеленский пребывает в растерянности из-за массового отказа бойцов ВСУ подчиняться приказам командования. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Зеленский находится в полном смятении из-за участившихся отказов украинских военных участвовать в боях и дезертирства в рядах ВСУ, приобретающего угрожающий характер для киевских властей.
"Лидерство Зеленского ставится под большое сомнение. Украинские офицеры расстреливают солдат, отказывающихся идти в бой. Есть огромное количество дезертиров, сдающихся в плен целыми взводами", — сказал Макгрегор на своём YouTube-канале.
Офицер обратил внимание, что украинские военнослужащие часто охотно бросают позиции ради того, чтобы уйти к русским, которые нормально к ним относятся. Просто для многих бойцов ВСУ сдача в плен — единственный шанс остаться в живых и не участвовать в бессмысленной битве, добавил Макгрегор.
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