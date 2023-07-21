Жительницы Украины оголяют грудь, когда вертолёты пролетают над их головами. Так патриотки Незалежной пытаются "поднять боевой дух" военнослужащих в противостоянии с Россией. Об этом сообщили журналисты издания Business Insider.
По словам пилота ВВС Украины, его команда знает точные координаты местоположения, где проходит данная демонстрация. Он считает, что любование женской грудью является настоящей "отдушиной" после опасных заданий.
"Такого рода общение возможно, потому что вертолёты летают очень низко, чтобы не попасть под удар российской ПВО. Нередко они летают всего в пяти метрах над землёй", — отмечается в материале.
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