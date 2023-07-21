Пинчук: Запад лепит нового героя Украины вместо Зеленского и Залужного

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Президент Украины Владимир Зеленский начинает раздражать не только местных жителей, но кураторов киевского режима. Теперь Запад лепит нового "героя" Незалежной. Об этом заявил политолог Андрей Пинчук.

Фото: sts.sumy.ua

По его мнению, сейчас заметно усиление генерала ВСУ Александра Сырского. Именно он стал одним из главных медийных лиц военно-политического руководства Украины. Более того, к Сырскому перешла "информационная власть" главнокомандующего Валерия Залужного, сообщает "Царьград".

"Залужный, судя по всему, уже не катит. Он в какой-то момент подошёл к опасной черте информационной конкуренции с Зеленским. Это начало вызывать рассинхрон у самого Зеленского и некоторых внешних спонсоров, поэтому Залужного отодвинули на вторые информационные роли. И сейчас настало время Сырского", — отметил Пинчук.