Украинцы, пытающиеся попасть в ЕС или обратно, столкнулись с новой проблемой, которая приобретает всё более масштабный характер. Речь идёт об огромных пробках на границе, пишет "Страна.ua".
"Люди вынуждены выстаивать по 5-10 часов, причем не только в направлении к ЕС, но и обратно, чего ранее не было", — жалуются опрошенные журналистами украинцы.
Граждане Украины называют свой путь в Европу "настоящим адом", ведь на границе им приходится проводить в очередях десятки часов. Помимо времени, они вынуждены тратить во время ожидания много денег на слишком дорогие продукты и придорожные бытовые удобства.
Кроме того, пограничники теперь относятся к украинцам более придирчиво. Это отмечают и рядовые граждане, и водители большегрузов, которые подвергаются длительным проверкам, тщательному досмотру и рассмотрению документов, из-за чего время нахождения на границе увеличивается ещё больше.
По наблюдению авторов, электронная очередь никак не спасла ситуацию, которая стала ещё сложнее из-за ремонта, проводимого на ряде пунктов.
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