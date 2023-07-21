"Страна.ua": украинцы столкнулись с новой проблемой на границе с ЕС, ставшей для них "настоящим адом"

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Украинцы, пытающиеся попасть в ЕС или обратно, столкнулись с новой проблемой, которая приобретает всё более масштабный характер. Речь идёт об огромных пробках на границе, пишет "Страна.ua".

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

"Люди вынуждены выстаивать по 5-10 часов, причем не только в направлении к ЕС, но и обратно, чего ранее не было", — жалуются опрошенные журналистами украинцы.

Граждане Украины называют свой путь в Европу "настоящим адом", ведь на границе им приходится проводить в очередях десятки часов. Помимо времени, они вынуждены тратить во время ожидания много денег на слишком дорогие продукты и придорожные бытовые удобства.

Кроме того, пограничники теперь относятся к украинцам более придирчиво. Это отмечают и рядовые граждане, и водители большегрузов, которые подвергаются длительным проверкам, тщательному досмотру и рассмотрению документов, из-за чего время нахождения на границе увеличивается ещё больше.

По наблюдению авторов, электронная очередь никак не спасла ситуацию, которая стала ещё сложнее из-за ремонта, проводимого на ряде пунктов.