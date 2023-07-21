Много лет украинскому народу "вливали в уши" определённую информацию, которая выстроила неправильную картину мира, считает российский шахматист Сергей Карякин. По его словам, победа России в СВО поможет убрать зомбированность населения Незалежной.
Как подчеркнул Карякин, украинцам требуется время, чтобы понять реальную ситуацию.
"Зомбированность (на Украине), безусловно, есть. Когда людям много лет вливают в уши определённую картину, то большая часть этому поддаётся. И требуется время, чтобы люди осознали, что происходит на самом деле", — пояснил шахматист РИА Новости.
По мнению Карякина, Россия должна победить в спецоперации и освободить украинские города от пропаганды.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.