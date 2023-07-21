Шахматист Карякин: победа России в СВО поможет убрать зомбированность населения Украины

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Много лет украинскому народу "вливали в уши" определённую информацию, которая выстроила неправильную картину мира, считает российский шахматист Сергей Карякин. По его словам, победа России в СВО поможет убрать зомбированность населения Незалежной.

Фото: Фото — 112.ua

Как подчеркнул Карякин, украинцам требуется время, чтобы понять реальную ситуацию.

"Зомбированность (на Украине), безусловно, есть. Когда людям много лет вливают в уши определённую картину, то большая часть этому поддаётся. И требуется время, чтобы люди осознали, что происходит на самом деле", — пояснил шахматист РИА Новости.

По мнению Карякина, Россия должна победить в спецоперации и освободить украинские города от пропаганды.