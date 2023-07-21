Афганский телеканал опубликовал требования, за нарушение которых талибы* закрыли салоны красоты

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Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков правительства талибов* в Афганистане опубликовало список требований, невыполнение которых стало поводом для закрытия некоторых салонов красоты в стране.

Фото: @alimi_alimi1

Помимо запрета на нахождение мужчин в женских салонах, запрещается устанавливать в заведениях видеокамеры и посещать клиентов на дому.

"Во время намаза визажисты должны совершать молитву. Сотрудницы обязаны носить исламский хиджаб, а посетительницам следует совершать омовение перед процедурой", — цитирует документ местный телеканал TOLO News.

В ведомстве уточнили, что афганским салонам красоты давалось четыре месяца на выполнение рекомендаций, и сейчас не выполнившие требования заведения были закрыты.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ