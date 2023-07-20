Украинскими войсками были начато применение кассетных снарядов, которые были предоставлены им Вашингтоном. Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на неназванные источники среди киевских властей.
"Украина начала запускать предоставленные США кассетные боеприпасы", — сказано в публикации.
Украинские чиновники рассказали, что кассетные боеприпасы уже используются в юго-западной части страны, также есть планы по применению этого вида боеприпасов под Артёмовском.
Решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов было принято администрацией США во главе с Джо Байденом 7 июля.
Однако даже в Конгрессе решение о поставках кассетных боеприпасов было одобрено не всеми. Так, представители Демократической партии, к которой принадлежит и Байден, собираются внести поправку к закону об обороне, призванную запретить поставки кассетных боеприпасов. Как подчеркнул конгрессмен от штата Миннесота Ильхан Омар, использование этих боеприпасов — это нарушение прав человека
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