Washington Post: Киев начал использовать кассетные снаряды, полученные от США

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Украинскими войсками были начато применение кассетных снарядов, которые были предоставлены им Вашингтоном. Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на неназванные источники среди киевских властей.

Фото: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/21130

"Украина начала запускать предоставленные США кассетные боеприпасы", — сказано в публикации.

Украинские чиновники рассказали, что кассетные боеприпасы уже используются в юго-западной части страны, также есть планы по применению этого вида боеприпасов под Артёмовском.

Решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов было принято администрацией США во главе с Джо Байденом 7 июля.

Однако даже в Конгрессе решение о поставках кассетных боеприпасов было одобрено не всеми. Так, представители Демократической партии, к которой принадлежит и Байден, собираются внести поправку к закону об обороне, призванную запретить поставки кассетных боеприпасов. Как подчеркнул конгрессмен от штата Миннесота Ильхан Омар, использование этих боеприпасов — это нарушение прав человека