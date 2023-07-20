Австралия вводит новые санкции против граждан России и Белоруссии. Об этом сообщила министр иностранных дел государства Пенни Вонг.
Санкции также вводятся против 35 предприятий оборонного, технологического и энергетического секторов экономик.
Что касается персональных ограничений, то им подвергнутся 10 российский и белорусских граждан.
Как отметили в австралийском внешнеполитическом ведомстве, указанное решение принималось совместно с западными партнёрами с целью давления на тех, кто прямо или косвенно поддерживает спецоперацию на Украине.
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