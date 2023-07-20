Австралия вводит очередные санкции против России и Белоруссии

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Австралия вводит новые санкции против граждан России и Белоруссии. Об этом сообщила министр иностранных дел государства Пенни Вонг.

Фото: pixabay.com

Санкции также вводятся против 35 предприятий оборонного, технологического и энергетического секторов экономик.

Что касается персональных ограничений, то им подвергнутся 10 российский и белорусских граждан.

Как отметили в австралийском внешнеполитическом ведомстве, указанное решение принималось совместно с западными партнёрами с целью давления на тех, кто прямо или косвенно поддерживает спецоперацию на Украине.