РИА Новости: Европа требует возобновить зерновую сделку

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Из-за многократных нарушений условий зерновой сделки со стороны Запада и Украины Кремль принял решение прекратить черноморскую инициативу. В ответ на действия РФ руководители Европейского Союза призывают Россию пересмотреть своё решение, сообщает РИА Новости.

Фото: agro-portal.su

Данная сделка была заключена летом 2022 года с целью оказания помощи бедным странам. Украина осуществляла поставки в основном фуражного зерна, в частности кукурузы. Однако она практически не нужна в бедных странах. Поэтому девиз "накормить голодных" с самого начала был ложным. После прекращения сделки возникли опасения о дестабилизации мирового рынка зерна.

"Произошёл сильный взлёт на Чикагской бирже, но довольно быстро показатели откатились в сторону исходных значений. В меньшей степени был скачок на Парижской бирже, за которым тоже последовал откат. Российские тарифы держатся на уровне 228 долларов за тонну", — говорится в сообщении.

После заключения сделки должны были отслеживать, что в рамках этого процесса на Украину на завозилось вооружение. Теперь прекращение сделки становится серьёзной угрозой для киевского режима.

Совершение поставок злаков через сухопутные коридоры станет значительно дороже. Крупные потребители понесут серьёзные финансовые потери из-за этого решения.

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