Эксперт Безбородов: передача оружия Киеву без зерновой сделки может усложниться

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Приостановка зерновой сделки может привести к проблемам с поставками иностранной военной техники на Украину. Об этом заявил управляющий партнёр ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.

Фото: Министерство обороны Украины

Он допустил образование пробок на границе с европейскими странами, поскольку теперь зерно будут транспортировать сухопутным методом в составе грузовых автомобилей. Как пояснил специалист, из-за этого возможны задержки с передачей оружия и боеприпасов Киеву.

"Без зерновой сделки на границе с Европой образовался бы затор из машин и вагонов-зерновозов, что резко усложнило бы завоз на Украину оружия", — подчеркнул Безбородов в беседе с РИА Новости.

Ранее политический аналитик Александр Пылаев сообщил в интервью Pravda.Ru, что российские атаки на портовую инфраструктуру Украины призваны лишить Киев возможности реализовывать зерновую сделку без Москвы. По его мнению, эти удары не связаны со срывом контрнаступления ВСУ.