Guancha: Киев застрял в тупике. Украина превратилась в ходячего мертвеца

Поддержка Североатлантического альянса ослабевает, заявили китайские аналитики. Без денег и оружия НАТО киевскому режиму "настанет конец".

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По мнению авторов, из-за огромных потерь в конфликте с Россией Незалежная превратилась в ходячего мертвеца.

"Киев тоже застрял в тупике. Слишком много погибших, государство превратилось в ходячего мертвеца, и если помощь НАТО прекратится, ему конец", — заявили аналитики китайского издания Guancha.

Как подчеркнули авторы, Евросоюз начинает уставать от требований киевского режима и финансовых затрат на его "содержание". Проблемы на Западе и в ЕС всё больше ставят под угрозу экономическую поддержку Незалежной.