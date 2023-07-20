Поддержка Североатлантического альянса ослабевает, заявили китайские аналитики. Без денег и оружия НАТО киевскому режиму "настанет конец".
По мнению авторов, из-за огромных потерь в конфликте с Россией Незалежная превратилась в ходячего мертвеца.
"Киев тоже застрял в тупике. Слишком много погибших, государство превратилось в ходячего мертвеца, и если помощь НАТО прекратится, ему конец", — заявили аналитики китайского издания Guancha.
Как подчеркнули авторы, Евросоюз начинает уставать от требований киевского режима и финансовых затрат на его "содержание". Проблемы на Западе и в ЕС всё больше ставят под угрозу экономическую поддержку Незалежной.
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