В США назвали украинцев "расходным материалом" в конфликте с Россией

Украинцы — "расходный материал" для США в противостоянии с Россией, заявил аналитик в области внешней политики Джеймс Джатрас.

Фото: Fotodom.ru

По его словам, Незалежная и её "освобождение" в украинском конфликте абсолютно не при чём.

"Украина здесь ни при чём, ни при чём и украинцы, они просто расходный материал", — заявил аналитик в эфире Redacted News.

Как подчеркнул Джатрас, ни НАТО, ни Вашингтон не волнует судьба Украины. Запад преследует собственные финансовые интересы и стремится удержать лидерство в однополярном мире, который сами создали.