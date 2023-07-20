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В США назвали украинцев "расходным материалом" в конфликте с Россией

Мир

Украинцы — "расходный материал" для США в противостоянии с Россией, заявил аналитик в области внешней политики Джеймс Джатрас.

В США назвали украинцев "расходным материалом" в конфликте с Россией
Фото: Fotodom.ru

По его словам, Незалежная и её "освобождение" в украинском конфликте абсолютно не при чём.

"Украина здесь ни при чём, ни при чём и украинцы, они просто расходный материал", — заявил аналитик в эфире Redacted News.

Как подчеркнул Джатрас, ни НАТО, ни Вашингтон не волнует судьба Украины. Запад преследует собственные финансовые интересы и стремится удержать лидерство в однополярном мире, который сами создали.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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