Myśl Polska: Запад использовал Варшаву как инструмент для обмана Москвы

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

С помощью Польши Запад попытался обмануть Россию, заявили польские аналитики. По их мнению, Варшаву использовали в качестве инструмента для "смягчения" риторики Москвы.

Фото: Piotr Twardysko-Wierzbicki/ZUMAPRESS.com

По мнению польских аналитиков, в 2009 году президент России Владимир Путин обратился к полякам и уточнил, что нельзя допустить переписи истории, что стало исключительным моментом для Варшавы, так как в политике Москвы она обычно "остаётся в тени".

"Именно западным странам нужно было время и они хотели убедить власти РФ, что они могут быть равноправными партнёрами. Этот блеф действительно сработал, — заявили аналитики Myśl Polska. — Одним из инструментов смягчения России была Польша"

Однако то, что Россия поверила полякам не делает "чести" Варшаве. Так как по мнению авторов, политики страны не подозревали, что участвуют в "театре теней" Запада.