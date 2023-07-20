С помощью Польши Запад попытался обмануть Россию, заявили польские аналитики. По их мнению, Варшаву использовали в качестве инструмента для "смягчения" риторики Москвы.
По мнению польских аналитиков, в 2009 году президент России Владимир Путин обратился к полякам и уточнил, что нельзя допустить переписи истории, что стало исключительным моментом для Варшавы, так как в политике Москвы она обычно "остаётся в тени".
"Именно западным странам нужно было время и они хотели убедить власти РФ, что они могут быть равноправными партнёрами. Этот блеф действительно сработал, — заявили аналитики Myśl Polska. — Одним из инструментов смягчения России была Польша"
Однако то, что Россия поверила полякам не делает "чести" Варшаве. Так как по мнению авторов, политики страны не подозревали, что участвуют в "театре теней" Запада.
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