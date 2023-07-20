Вашингтон, поставляя оружие Украине, лишь продлевает агонию режима действующего президента Незалежной Владимира Зеленского, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Как подчеркнул дипломат, Штаты могут сколько угодно позиционировать поставки оружия как помощь, но "кровь мирных людей на их руках".
"Американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского. Приведёт к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. Их кровь — полностью на совести тех, кто бредит идеями нанести России "стратегическое поражение", — заявил Антонов журналистам.
По словам посла, Вашингтон не хочет признать, что план по ослаблению России провалился, а киевский режим "сломал зубы" об российскую армию в попытке продвинуться на фронте, резюмировал дипломат, комментируя новый пакет "помощи" Вашингтона для Киева.
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