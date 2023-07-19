Финны обиделись на российские СМИ за недостаточное освещение визита Байдена в Финляндию

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Визит президента США Джо Байдена в Хельсинки был недостаточно освещён в российских СМИ, и это вызвало недовольство в Финляндии. Финская газета Ilta-Sanomat раскритиковала российскую прессу за игнорирование визита "самого влиятельного человека в мире" в соседнюю страну. Обозреватель газеты Петри Сеппя поднял вопрос о том, что такое отношение может свидетельствовать о том, что Москве всё равно на Финляндию и визит Байдена.

Фото: almode.ru

Эксперты и комментаторы в Финляндии стали делать разные предположения, почему СМИ РФ так отреагировали на приезд Байдена. Доцент кафедры всемирной истории Университета Тампере Ринна Куллаа связала такую реакцию с резким ухудшением отношений между странами. Директор Александровского института при Хельсинкском университете призвал быть бдительными из-за возможных ответных мер Москвы в будущем. Профессор международной политики Хельсинкского университета Туомас Форсберг отметил, что российская пресса больше следила за саммитом НАТО, который состоялся несколькими днями ранее в Вильнюсе, и поэтому встреча Байдена с финским президентом Ниинисте была не столь интересна журналистам.

Несмотря на недостаточное освещение визита Байдена в Финляндию, эксперты считают, что Москва тщательно следит за происходящим в стране после её вступления в НАТО и просто "пытается притвориться равнодушной".