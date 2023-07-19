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Депутат Гурулёв: нужно перестать "заморачиваться" и покончить с Зеленским и Залужным

1:14
Мир

По словам депутата Госдумы, бывшего командующего 58-й армией генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулёва, нужно уже перестать "заморачиваться", раз и навсегда покончив с представителями киевской власти.

Депутат Гурулёв: нужно перестать "заморачиваться" и покончить с Зеленским и Залужным
Фото: https://ura.news/news/1052665698

Генерал предложил "хреначить всех подряд: Залужного, Зеленского, не ломать голову". Тем более что, по мнению военного, сделать это несложно, ведь российская разведка без труда может отыскать представителей киевской элиты на любой глубине, в любой бункере.

Также Гурулёв объяснил, что ВСУ провалили контрнаступление, потому что неукоснительно подчинялись уставам НАТО, а организованная по-своему российская оборона показала себя намного эффективнее.

"Они думали, что если делать по стандартам НАТО, то всё получится. Их ждал облом", — сказал Гурулёв в эфире Ольги Скабеевой на телеканале "Россия 1".

Депутат добавил, что для российских военных нет такого западного оружия, которое они не могли бы побороть. В качестве примера он привёл обыкновенные и давно известные мины ТМ-65 и ТМ-57, которые оказались эффективным средством против "Леопардов".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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