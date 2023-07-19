Автор видео с ударом по объекту в Одессе принёс извинения перед украинской нацией и получил повестку

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Автор видео Александр Барабаш признался, что заснял ракетный обстрел по Одессе.

Фото: pro-dachnikov.com

Он признал, что его поступок был неправильным, и попросил прощения за свои слова, которые говорил во время съёмки видео. Барабаш извинился перед всем украинским народом за свои действия и заявил, что находится на стороне Украины и поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Сообщается, что теперь он будет поддерживать свою страну не только словом, но и делом. Ему была вручена повестка.