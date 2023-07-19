Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский совершил колоссальную ошибку, украинцы должны потребовать его отставки

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Владимир Зеленский не в состоянии справиться с военным конфликтом, который переживает его страна, и украинский народ обязан потребовать его отставки. Такое мнение высказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

"Эта колоссальная ошибка обернулась сотнями тысяч погибших украинцев, разрушением огромного количества городов", — сказал генерал в эфире YouTube-канала NEWSROOM.

Когда Зеленский стал президентом, страна начала приближаться к пропасти. Украинского президента в последнюю очередь интересуют интересы простых граждан, ими он лишь прикрывается, преследуя свою собственную выгоду.

Однако украинцы больше не должны терпеть произвол киевских властей, считает генерал.

"А между тем что мы можем сейчас сделать? Народ должен требовать смены власти", — добавил Кривонос.

Кроме того, именно из-за Зеленского Украина никогда не станет членом НАТО, потому что он даже не пытается решить проблему коррупции в стране, заключил Кривонос.