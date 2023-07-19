Страна.ua: во Львове прогремел сильный взрыв, но тревогу не объявляли

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Во Львове на западе Украины произошёл сильный взрыв, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Фото: Вадим Савицкий

Инцидент вызвал тревогу среди жителей, однако местные власти пока не предоставили официальных комментариев по этому поводу.

По данным "Страны", мощный взрыв произошёл во Львове, но пока нет подробностей о его причинах или возможных последствиях. Издание отмечает, что в регионе не объявлялась тревога, что может указывать на отсутствие опасности для населения.