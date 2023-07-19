Во Львове на западе Украины произошёл сильный взрыв, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Инцидент вызвал тревогу среди жителей, однако местные власти пока не предоставили официальных комментариев по этому поводу.
По данным "Страны", мощный взрыв произошёл во Львове, но пока нет подробностей о его причинах или возможных последствиях. Издание отмечает, что в регионе не объявлялась тревога, что может указывать на отсутствие опасности для населения.
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