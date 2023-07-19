Экс-разведчик ВС США Риттер: США проиграют любую полномасштабную войну

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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер высказал своё мнение относительно военной силы и ресурсов Соединённых Штатов, заявив, что страна проиграет любую полномасштабную войну. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Redacted.

Фото: gestion.pe

Риттер отмечает, что представление о войне в США было ошибочным и основано на устаревшем мышлении, где акцент ставился на точности стрельбы, а не на масштабе артиллерийского огня.

Он указывает на пример Украины, которая активно применяет артиллерийские средства. В настоящее время, по словам Риттера, Украина выпускает от пяти до семи тысяч артиллерийских выстрелов в день, в то время как США производят всего 85 тысяч артиллерийских снарядов в год. Риттер подчеркнул, что для поддержки Киева Вашингтон вынужден тратить свои запасы боеприпасов, которые были предназначены для обеспечения собственных стратегических планов.

"Пентагон не собирается тебе говорить, что если мы начнём войну сегодня, то не сможем выиграть ни одного конфликта. Ты хочешь знать, почему? Потому что у нас нет боеприпасов. Хочешь знать, почему? Потому что мы отдали их украинцам", — сказал Риттер в беседе с бывшим ведущим Fox News Клейтоном Моррисом.