ВСУ не в силах защититься от выверенных ударов российской армии, бьющих точно в цель. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политолог напомнил, что Украина и так уже практически лежит в руинах, и ещё большего ущерба, который ей сейчас наносится, она просто не перенесёт.
"Фактически уничтожен один порт. Нанесен огромный ущерб. Украина и без того уже нищая, разгромленная страна. Зеленский, Слуги народа, Шмыгаль — есть конкретные люди, которые довели ее до такого состояния", — сказал Соскин в своём YouTube-канале.
Политолог обвинил киевские власти в том, что они оказались неспособными организовать защиту страны на должном уровне. А вместо того, чтобы решать действительно срочные и неотложные проблемы Украины, президент Владимир Зеленский издаёт указы о легализации марихуаны и запрете на деятельность ряда СМИ, тем самым ещё больше сталкивая страну в пропасть.
"Зеленский превращает страну в кладбище. Везде провал за провалом", — добавил эксперт.
Соскин считает, что у Зеленского остался один выход в силу неспособности управлять государством и изменить ситуацию: он должен сложить с себя полномочия и созвать досрочные выборы.
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