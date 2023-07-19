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Экс-разведчик ВС США Риттер: Киев хочет, чтобы весь мир совершил самоубийство ради спасения Украины

1:28
Мир

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер выразил свою точку зрения относительно ситуации на Украине. В беседе с бывшим ведущим Fox News Клейтоном Моррисом он заявил, что Киев хочет, чтобы весь мир пожертвовал своей безопасностью ради спасения Украины.

Экс-разведчик ВС США Риттер: Киев хочет, чтобы весь мир совершил самоубийство ради спасения Украины
Фото: el.gr

Риттер утверждает, что Украина осознаёт своё отчаянное положение и пришла к выводу, что единственный способ изменить ситуацию — это прямое вмешательство НАТО.

Риттер указывает на действия президента Украины Владимира Зеленского, который предлагает стереть границу между Польшей и Западной Украиной. Зеленский, по словам Риттера, хочет, чтобы польские войска вошли на территорию Украины. Однако на саммите НАТО Зеленского "облили холодной водой", и страны высказались против любых сценариев, которые могут привести к прямому конфликту любых стран с Россией.

По словам Риттера, Украина хочет вызвать реакцию международного сообщества, чтобы оно вступило в конфликт с Россией. Он приводит пример, когда украинские представители предлагали бросить вызов РФ в Чёрном море и послать корабли военно-морского флота США, чтобы сопроводить суда с зерном.

"Это уже третья мировая война. Мы не собираемся этого делать. Так что Киев действительно хочет, чтобы весь мир совершил самоубийство ради спасения Украины", — сказал Скотт Риттер.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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