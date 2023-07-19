Министр аграрной политики Украины рассказал об уничтожении зерна в результате удара по Одесссе

0:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава украинского Минсельхоза Николай Сольский объяснил, какой ущерб понесли одесские порты в результате ночного удара.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Сольский рассказал, что во время российской воздушной атаки в портах "Одесса" и "Черноморск" было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

Ранее Хорватия предложила свою железнодорожную сеть и порты для безопасной транспортировки украинского зерна после блокировки Россией зерновой сделки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.