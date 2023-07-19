Глава украинского Минсельхоза Николай Сольский объяснил, какой ущерб понесли одесские порты в результате ночного удара.
Сольский рассказал, что во время российской воздушной атаки в портах "Одесса" и "Черноморск" было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.
Ранее Хорватия предложила свою железнодорожную сеть и порты для безопасной транспортировки украинского зерна после блокировки Россией зерновой сделки.
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