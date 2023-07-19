Хорватия предложила свой план по безопасному возобновлению зерновой сделки

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Хорватия предложила свою ЖД сеть и порты для транспортировки украинского зерна.

Фото: pixabay.com

Хорватия готова поспособствовать возобновлению зерновой сделки с помошью предоставления своей транспортной инфраструктуры.

Предполагается, что порты через Адриатическое море могут быть использованы судами, гружёнными зерновыми культурами Украины. Данный маршрут может стать альтернативным после блокировки Россией зерновой сделки.

Об этом сообщил госсекретарь МИД Хорватии Франо Матусич на заседании Генассамблеи ООН.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности поставлять зерно по Чёрному морю без участия России.